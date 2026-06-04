Средиземноморская диета является лучшим способом поддержания здоровья и борьбы с лишним весом. Об этом «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал шеф-повар Лука Де Астис.
Он призвал россиян придерживаться средиземноморской модели питания и рекомендовал включать в рацион пасту. По его словам, сам по себе этот продукт абсолютно безвреден, а для сохранения здоровья гораздо важнее не злоупотреблять соусами и хлебом.
Шеф-повар также обратил внимание на необходимость регулярной физической активности и умения вовремя останавливаться во время еды. Он подчеркнул, что главная проблема кроется в количестве потребляемой пищи, поскольку переедание сводит на нет даже пользу вегетарианских блюд.
Лука Де Астис обладает богатым опытом работы со знаменитостями и мировыми лидерами. В прошлом он готовил для президента Турции Реджепа Эрдогана, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, музыкантов группы Rolling Stones и актера Энди Гарсии.
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