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Бывший повар Эрдогана посоветовал россиянам лучшую диету

Бывший повар президента Турции Лука Де Астис посоветовал россиянам придерживаться средиземноморской диеты.

Источник: Freepik

Средиземноморская диета является лучшим способом поддержания здоровья и борьбы с лишним весом. Об этом «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал шеф-повар Лука Де Астис.

Он призвал россиян придерживаться средиземноморской модели питания и рекомендовал включать в рацион пасту. По его словам, сам по себе этот продукт абсолютно безвреден, а для сохранения здоровья гораздо важнее не злоупотреблять соусами и хлебом.

Шеф-повар также обратил внимание на необходимость регулярной физической активности и умения вовремя останавливаться во время еды. Он подчеркнул, что главная проблема кроется в количестве потребляемой пищи, поскольку переедание сводит на нет даже пользу вегетарианских блюд.

Лука Де Астис обладает богатым опытом работы со знаменитостями и мировыми лидерами. В прошлом он готовил для президента Турции Реджепа Эрдогана, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, музыкантов группы Rolling Stones и актера Энди Гарсии.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, сколько можно съесть ягод в день.

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