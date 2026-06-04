Врач Ким объяснила, о чем могут говорить сильно секущиеся волосы

Если волосы обламываются именно у основания, это требует обязательного медицинского обследования. Врач подчеркнула, что подобный симптом чаще всего указывает на грибковые инфекции вроде стригущего лишая или воспалительные патологии кожи головы, такие как псориаз и себорейный дерматит.