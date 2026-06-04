Врач Ким объяснила, о чем могут говорить сильно секущиеся волосы

Ломкость и сечение волос непосредственно у корня свидетельствуют о нарушении их структуры и могут указывать на дефицит важных нутриентов или развитие заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Рузиля Ким.
По словам специалиста, повреждение кутикулы делает волос хрупким из-за агрессивного внешнего воздействия в виде термоукладок, окрашиваний и механических травм. К проблемам также приводят внутренние факторы, включая строгие диеты, нехватку белка и железа или заболевания щитовидной железы.
Если волосы обламываются именно у основания, это требует обязательного медицинского обследования. Врач подчеркнула, что подобный симптом чаще всего указывает на грибковые инфекции вроде стригущего лишая или воспалительные патологии кожи головы, такие как псориаз и себорейный дерматит.
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