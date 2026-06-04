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В США предупредили Трампа о скачке цен на нефть: «Мы на опасно низком уровне»

Politico: в США предупредили Трампа о скором скачке цен на нефть.

Источник: Комсомольская правда

Нефтяная отрасль США предупредила администрацию Дональда Трампа о скачке цен на сырье на фоне истощения запасов. Это может произойти в ближайшие недели. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, в последние недели соответствующие сигналы направлялись членам администрации и кабинета президента США. Беспокойство нефтяной отрасли вызвано тем, что из-за прекращения ближневосточных поставок рынки становятся критически зависимыми от запасов в хранилищах.

«Мы уже находимся на опасно низком уровне [по запасам нефти]», — говорится в публикации.

Согласно публикации, «скачок цен на нефть не исключен в конце месяца». В то же время, как передает Politico, официальный представитель Белого дома заявил, что «данные ее источников являются неверными».

Ранее хозяин Белого дома отметил, что его не волнует рост цен на нефть, вызванный конфликтом с Ираном.

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