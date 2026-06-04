Частные компании к 2030 году запустят более 400 космических аппаратов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Частные компании к 2030 году запустят более 400 собственных космических аппаратов, а 90% всей гражданской орбитальной группировки России будет состоять из коммерческих спутников для навигации и связи. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась панельная сессия «Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль», организованная Роскосмосом совместно с АНО «Национальные приоритеты». В мероприятии приняли участие представители частных компаний, финансовых институтов и институтов развития, иностранные партнеры из Китая и Индии.
Отвечая на главный вопрос сессии — возможен ли в России переход к так называемой модели New Space, — Баканов отметил, что Роскосмос уже работает по такому принципу. Корпорация сегодня является важным, но не единственным игроком в отрасли, отметил глава Роскосмоса. «Все ждут глобальных побед. Уже никто не смотрит, Роскосмос это или частная компания. Главное, чтобы это была российская космическая отрасль», — подчеркнул Баканов, уточнив, что «к 2030 году частные компании запустят более 400 собственных космических аппаратов».
По его словам, «90% всей гражданской орбитальной группировки России будет состоять именно из коммерческих спутников для навигации и связи».
При этом, пилотируемая космонавтика, ядерные энергоустановки в космосе, военные спутники, по мнению Баканова, должны оставаться в ведении государства. Но, помимо этого, есть огромная «зеленая зона» для частных игроков. Это и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), связь, навигация, средства выведения сверхлегкого и легкого классов, указал он. По этим направлениям Роскосмос открыт к диалогу.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.