Частные компании к 2030 году запустят более 400 космических аппаратов

Отвечая на главный вопрос сессии — возможен ли в России переход к так называемой модели New Space, — Баканов отметил, что Роскосмос уже работает по такому принципу. Корпорация сегодня является важным, но не единственным игроком в отрасли, отметил глава Роскосмоса. «Все ждут глобальных побед. Уже никто не смотрит, Роскосмос это или частная компания. Главное, чтобы это была российская космическая отрасль», — подчеркнул Баканов, уточнив, что «к 2030 году частные компании запустят более 400 собственных космических аппаратов».