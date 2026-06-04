Дожди, грозы и похолодание: прогноз погоды в Калининградской области на 5 июня

Ночью прогнозируется от +13 до +16 °C, переменная облачность. Утром температура поднимется до +18…+21 °C, у побережья — до +16…+18 °C, без осадков. Днём в большинстве районов области ожидается +20…+23 °C, на востоке и севере — до +24…+25 °C. На побережье и западе региона будет прохладнее — +16…+19 °C. После 14:00−15:00 местами начнутся дожди и ливни, возможны грозы, особенно в южных, центральных, восточных и северных районах. В Калининграде и на западе после обеда похолодает до +17…+19 °C.