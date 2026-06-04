Путин охарактеризовал ситуацию в российской экономике цитатой Марка Твена

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 4 июня, на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ ответил на вопрос об экономике страны цитатой американского писателя Марка Твена.
— Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он так однажды пошутил, — заявил глава РФ, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации экономика страны.
Российский лидер отметил, что России то «пророчили поражение на поле боя», то говорили, что ее экономика разорвана в клочья.
— Не надо выдавать желаемое за действительное. Надо все оценивать реальными цифрами, тенденциями, реальным состоянием дел, и состоянием экономики в данном случае, — отметил Путин.
— А экономика РФ в 2025 году выросла на немного, но все-таки процентик есть. И продолжает расти сейчас, — подчеркнул президент, передает сайт Кремля.
В тот же день глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов высказался, что Россия выработала эффективную стратегию управления своими финансовыми резервами. Отвечая на вопрос о запасе прочности экономики, заданный председателем комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, он отметил, что у РФ сформировалось «противоядие» на случай новых экономических вызовов.