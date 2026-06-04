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В США назвали причину возможной отмены поставок Tomahawk в Германию: все зависит от решения РФ

Politico: США хотят отменить поставку Tomahawk в ФРГ из-за позиции РФ.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США может отказаться от планов по передаче Германии крылатых ракет Tomahawk. Это связано с тем, что в Вашингтоне опасаются — Москва может расценить подобное решение как эскалацию. Об этом пишет Politico.

«Ожидается, что Пентагон отменит план по отправке ракет Tomahawk в Германию частично из-за опасений чиновников, что Россия расценит это как эскалацию, что станет неожиданным отходом от давно запланированного соглашения с одним из крупнейших союзников Америки», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Вашингтон не сможет поставить 400 крылатых ракет Tomahawk в Японию к марту 2028 года из-за их истощения на фоне войны с Ираном.

В свою очередь 19FortyFive подчеркивал, что американцы расходуют ракеты Tomahawk в конфликте против Ирана быстрее, чем успевают их производить.

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