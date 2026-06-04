Врач Логина: сетки на окнах и влажная уборка помогут пережить сезон аллергии

«Тополиный пух является только сорбентом, который переносит различные аллергены, в том числе и пыльцу растений в сезон цветения луговых трав, злаков. Естественно, легкая пыльца переносится на большие расстояния и проникает в незащищенные от нее помещения», — отметила она.