Григоренко назвал две «шикарные» функции искусственного интеллекта

«То есть искусственный интеллект как технология, она сильно меняет сам процесс управления чем-то. Потому что если раньше ты, создавая что-то, реагировал на событие негативное, когда оно наступает или наступило, то с использованием того же искусственного интеллекта ты заранее можешь понимать, что у тебя не получится», — пояснил Григоренко.