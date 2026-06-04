Григоренко назвал две «шикарные» функции искусственного интеллекта

Искусственный интеллект — это технология, которая позволяет обрабатывать огромные массивы данных и помогает человеку в принятии решений. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко в эфире телеканала РБК.
Интервью. Дмитрий Григоренко.
По его мнению, у искусственного интеллекта есть две «шикарные» функции. Прежде всего это возможность заменить человека в тех направлениях, которые подразумевают повторяющиеся операции. «Интеллект не болеет, уходит, у него всегда хорошее настроение. И, конечно, это сильно снижает издержки, повышает качество», — уверен вице-премьер.
Второй полезной функцией ИИ Григоренко назвал способность анализировать огромные объемы данных. «Ни один человек такие объемы данных не в состоянии с такой скоростью проанализировать», — объяснил он.
Он также отметил, что в системе госуправления искусственный интеллект используется как система, которая способна выявлять риски «наступления негативных событий или невыполнения каких-то задач».
«То есть искусственный интеллект как технология, она сильно меняет сам процесс управления чем-то. Потому что если раньше ты, создавая что-то, реагировал на событие негативное, когда оно наступает или наступило, то с использованием того же искусственного интеллекта ты заранее можешь понимать, что у тебя не получится», — пояснил Григоренко.
Ранее президент России Владимир Путин назвал неизбежной замену низкоквалифицированных кадров на ИИ. По его словам, рынок труда перестраивается, а развитие технологий может привести к исчезновению целых профессий и появлению необходимости для миллионов людей менять сферу деятельности.
Путин отметил, что ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена в сферах, связанных с автоматизацией процессов, анализом документации и разработкой программного кода, а в перспективе может заместить и часть персонала среднего уровня.
В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании ИИ, предусматривающий требования для разработчиков и пользователей нейросетей, меры поддержки дата-центров и возможность запрета иностранного ИИ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».