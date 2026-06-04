Фицо заявил, что германские фирмы бегут на ПМЭФ

«Резкие речи ничего не меняют в том, что дальнейшие премьеры [государств — членов Евросоюза] призывают к диалогу межу ЕС и Россией. Германские фирмы бегут на саммит [ПМЭФ] в российский Петроград, чтобы не упустить какую-то возможность. Я сам много раз говорил, что после завершения войны [на Украине] все будут себе ноги ломать, соревнуясь в спринтерском беге за возвращение обратно на российский рынок», — отметил премьер Словакии.