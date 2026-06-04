БРАТИСЛАВА, 4 июня. /ТАСС/. Германские фирмы бегут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы не упустить открывающиеся в РФ возможности. Об этом в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Резкие речи ничего не меняют в том, что дальнейшие премьеры [государств — членов Евросоюза] призывают к диалогу межу ЕС и Россией. Германские фирмы бегут на саммит [ПМЭФ] в российский Петроград, чтобы не упустить какую-то возможность. Я сам много раз говорил, что после завершения войны [на Украине] все будут себе ноги ломать, соревнуясь в спринтерском беге за возвращение обратно на российский рынок», — отметил премьер Словакии.