Эйджи назвал космос потенциальной сферой сотрудничества США и России

В сфере космоса есть потенциал для сотрудничества России и США, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
«Потому что есть реальное, натуральное сотрудничество, потенциальное сотрудничество между США и Россией в космосе. И там просто гигантские деньги, триллионы», — сказал он в эфире телеканала РБК.
Он также отметил, что сотрудничество Роскосмоса и NASA продолжается, но «не в таком масштабе, который можно было бы сделать». Речь идет не только о правительственных проектах, но и коммерческих, таких как SpaceX. «Этот бизнес растет в разы сейчас», — добавил Эйджи.
Ранее глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман заявлял, что Сотрудничество России и США позволяет обеспечивать непрерывное и «относительно безопасное» освоение космоса.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия и США в пятницу, 5 июня, подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив.
«Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — говорил он.
В октябре 2025 года Дмитриев уже сообщал о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. По его оценке, проект может быть реализован менее чем за восемь лет. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной.
Также на полях ПМЭФ Дмитриев сообщал, что поговорил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали перспективы экономического сотрудничества России и США, а также совместные инвестиционные проекты.
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