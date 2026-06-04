Эйджи назвал космос потенциальной сферой сотрудничества США и России

Он также отметил, что сотрудничество Роскосмоса и NASA продолжается, но «не в таком масштабе, который можно было бы сделать». Речь идет не только о правительственных проектах, но и коммерческих, таких как SpaceX. «Этот бизнес растет в разы сейчас», — добавил Эйджи.