Научно-технологический центр создадут в Дзержинске за счет инвестора

В Дзержинске Нижегородской области планируется создать научно-технологический и исследовательский центр на территории промышленного технопарка «Технопарк Н2О» в особой экономической зоне «Кулибин». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.