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Научно-технологический центр создадут в Дзержинске за счет инвестора

Правительство Нижегородской области и компания «РусСилика» подписали соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии ОЭЗ «Кулибин».

В Дзержинске Нижегородской области планируется создать научно-технологический и исследовательский центр на территории промышленного технопарка «Технопарк Н2О» в особой экономической зоне «Кулибин». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Соответствующее соглашение о намерениях подписали губернатор Глеб Никитин и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня 2026 года. Проект направлен на формирование современной исследовательской базы для создания новых отечественных материалов и специальной химической продукции, способной заместить импортные аналоги.

В рамках центра планируется проведение НИОКР по разработке кремнеземных наполнителей для шинной промышленности, лакокрасочных материалов, средств гигиены и катализаторных систем. По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, площадка объединит научный потенциал региона и производственные компетенции компании «РусСилика» для ускоренного вывода разработок на рынок.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области начала работу на ПМЭФ.