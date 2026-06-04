Путин: Росатом передаст Узбекистану технологии мирного атома

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Церемония прошла по видеосвязи из Константиновского дворца. Президент РФ сообщил, что Россия не только построит станцию, но и предоставит Узбекистану экспортный кредит на льготных условиях. По его словам, Москва также окажет поддержку проекту на всём жизненном цикле работы АЭС.