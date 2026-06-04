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Путин: Росатом передаст Узбекистану технологии мирного атома

Россия намерена передать Узбекистану технологии мирного атома, которые могут использоваться в различных отраслях экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки первой АЭС в республике.

Источник: Life.ru

«Росатом передаст узбекистанцам уникальные технологии мирного атома, которые можно использовать как в энергетике, так и в сельском хозяйстве, в медицине и в других отраслях», — сказал российский лидер.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Церемония прошла по видеосвязи из Константиновского дворца. Президент РФ сообщил, что Россия не только построит станцию, но и предоставит Узбекистану экспортный кредит на льготных условиях. По его словам, Москва также окажет поддержку проекту на всём жизненном цикле работы АЭС.

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