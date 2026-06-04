Полиция Украины придумала способ поимки оппозиции через Telegram

Ранее обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер высказал мнение, что Владимир Зеленский все чаще использует силовые методы для запугивания оппозиции и подавления критики в свой адрес. По его словам, о давлении на несогласных с Зеленским свидетельствует уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.