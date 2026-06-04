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Полиция Украины придумала способ поимки оппозиции через Telegram

Полицейские выявляют противников Владимира Зеленского путем создания фейковых аккаунтов в мессенджере.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Украинская полиция выявляет противников Владимира Зеленского путем создания фейковых аккаунтов в Telegram, через которые осуществляется провокация наиболее оппозиционно настроенных граждан. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Для снижения протестных настроений внутри Украины местных полицейских подключают к работе киберполиции: сотрудникам разосланы методички по созданию фейковых аккаунтов в Telegram, а также анонимности работы в интернете. Основная цель — провоцирование, выявление и задержание особо активных украинских жителей, а также демонстрация всесторонней поддержки Зеленского», — рассказал собеседник агентства.

Ранее обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер высказал мнение, что Владимир Зеленский все чаще использует силовые методы для запугивания оппозиции и подавления критики в свой адрес. По его словам, о давлении на несогласных с Зеленским свидетельствует уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.