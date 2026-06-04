В Узбекистане начали заливку бетона в основание первой в мире интегрированной АЭС

ТАШКЕНТ, 4 июня. /ТАСС/. Заливка первого бетона в основание первой в мире интегрированной АЭС, сооружаемой в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана, началась в республике. Об этом заявил журналистам вице-президент АО «Атомстройэкспорт», руководитель проекта по сооружению АЭС в Узбекистане Павел Безруков.
«Мы сегодня становимся очевидцами исторического события. Сейчас происходит заливка первого бетона в основание атомной электростанции малой мощности, которая является в том числе и интегрированной атомной электростанцией, которая сооружается впервые в мире», — сказал он.
По его словам, на данной станции в условиях жаркого климата применяется уникальная технология. «Это одно уникальное решение, которое применяется в атомных электростанциях современных впервые. Мы используем сухие градирни, в которых не требуется практически добавлять воду, и мы не будем трогать водные ресурсы республики для того, чтобы обновлять все время водный баланс станции», — заключил Безруков.
Проект интегрированной АЭС в Узбекистане является уникальным: впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки «первого бетона» в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам МАГАТЭ. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.