В Узбекистане начали заливку бетона в основание первой в мире интегрированной АЭС

По его словам, на данной станции в условиях жаркого климата применяется уникальная технология. «Это одно уникальное решение, которое применяется в атомных электростанциях современных впервые. Мы используем сухие градирни, в которых не требуется практически добавлять воду, и мы не будем трогать водные ресурсы республики для того, чтобы обновлять все время водный баланс станции», — заключил Безруков.