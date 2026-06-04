Экс-сенатор Алексей Пантелеев умер на 67-м году жизни

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 62 лет умер бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер. О его смерти заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По данным британских СМИ, Янгер скончался в Бостоне, годом ранее у него выявили рак простаты. В 1990-х годах он служил на Балканах, позже работал на Ближнем Востоке и возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году Янгер стал главой контртеррористического управления службы, а в 2014 году занял пост директора МИ-6 и руководил разведкой шесть лет.