Экс-сенатор Алексей Пантелеев умер на 67-м году жизни

Политик родился в 1959 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного совета РСФСР. В разные годы Пантелеев занимал руководящие офицерские должности в Вооружённых силах РФ. Также он работал министром и вице-губернатором Московской области.
Данные о причине смерти в некрологе не приводятся. Информация о дате и месте прощания также не уточняется.
Ранее сообщалось, что в США в возрасте 62 лет умер бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер. О его смерти заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По данным британских СМИ, Янгер скончался в Бостоне, годом ранее у него выявили рак простаты. В 1990-х годах он служил на Балканах, позже работал на Ближнем Востоке и возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году Янгер стал главой контртеррористического управления службы, а в 2014 году занял пост директора МИ-6 и руководил разведкой шесть лет.
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