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Путин: Дед Зеленского перевернулся в гробу из-за перезахоронений нацистов

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя перезахоронение в Киеве лиц, которые связаны с нацистским движением, с воинскими почестями, сказал, что дед главы Украины Владимира Зеленского, во время Великой Отечественной войны сражавшийся в рядах Красной армии, не одобрил бы происходящее.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя перезахоронение в Киеве лиц, которые связаны с нацистским движением, с воинскими почестями, сказал, что дед главы Украины Владимира Зеленского, во время Великой Отечественной войны сражавшийся в рядах Красной армии, не одобрил бы происходящее.

— Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима — еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу перевернулся, — заявил он, передает сайт Кремля.

Дед украинского президента, Семен Зеленский, вступил в ряды Красной армии добровольцем летом 1941 года, когда ему было 17 лет.

Участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею перезахоронения останков украинских националистов в Киеве, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно опасаться духа своего деда, который прошел Великую Отечественную войну. Он обратил внимание на то, что даже в Германии, где и так «хватает нацистов», «не рискуют затевать государственную сакрализацию Шикльгрубера, Бормана, Геринга, Гиммлера и Геббельса».

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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