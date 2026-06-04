В Совбезе сравнили путь Армении и Украины: их объединил печальный опыт

«Недавно и Владимир Владимирович Путин, и Александр Григорьевич Лукашенко говорили о том, что Армения, по сути, повторяет украинский опыт 2013−2014 года… И тут надо сильно задуматься, чтобы не случилось то, что случилось на Украине», — сказал Шевцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).