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В Совбезе сравнили путь Армении и Украины: их объединил печальный опыт

Шевцов: Армения фактически повторяет опыт Украины 2013−2014 годов.

Источник: Комсомольская правда

Замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов предупредил в интервью «Вестям», что Армения сейчас фактически идет по пути Украины 2013−2014 годов. Он призвал «сильно задуматься», чтобы Ереван не получил тот же печальный итог.

«Недавно и Владимир Владимирович Путин, и Александр Григорьевич Лукашенко говорили о том, что Армения, по сути, повторяет украинский опыт 2013−2014 года… И тут надо сильно задуматься, чтобы не случилось то, что случилось на Украине», — сказал Шевцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента РФ Владимира Путина, у Москвы есть только одна рекомендация для Еревана. Российский лидер посоветовал армянскому руководству в кратчайшие сроки вынести на референдум вопрос о потенциальном вступлении страны в ЕС.

Тем временем вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что Армении необходимо четко обозначить свой внешнеполитический вектор.

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