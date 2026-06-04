Минфин США объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля

Соединённые Штаты расширили список санкций в отношении Кубы. В реестр лиц, против которых применяются рестрикции, внесены сын и внук экс-лидера этой страны Рауля Кастро. Также Вашингтон решил применить санкции в отношении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и ряда членов его семьи.