В Калининграде ищут 26-летнюю девушку, пропавшую сутки назад

Рост пропавшей — 163 см, она худощавого телосложения, с тёмными короткими волосами и зелёными глазами. У девушки есть пирсинг в носу. Была одета в белую куртку в клетку, серую кофту с капюшоном, синие джинсы и чёрные ботинки.