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Три признака опасной петрушки: эксперты подсказали, как проверить зелень

И сделать это можно за 30 секунд.

Волгоградцы активно покупают свежую зелень на рынках и в магазинах. Но, как и фрукты и овощи, популярная зелень может содержать повышенное количество нитратов.

При покупке предлагают обращать внимание на размер пучков, толщину стеблей, цвет листьев и запах зелени. Авторы канала «Sinichka Hairstyles» считают, что слишком крупные стебли, темно-зеленый оттенок и слабый аромат могут указывать на избыток азотных удобрений. Также рекомендуется оценивать внешний вид зелени и ее свежесть перед покупкой.

«Безопасная зелень — это средняя по размеру, не ярко-зеленая и с живым запахом», — говорится в опубликованных рекомендациях.

Специалисты советуют покупать зелень только у проверенных продавцов, тщательно промывать ее перед употреблением и обращать внимание на документы о качестве продукции. Если возникают сомнения в безопасности товара, лучше отказаться от покупки и выбрать продукцию в официальных торговых точках.

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