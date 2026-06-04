Три признака опасной петрушки: эксперты подсказали, как проверить зелень

Специалисты советуют покупать зелень только у проверенных продавцов, тщательно промывать ее перед употреблением и обращать внимание на документы о качестве продукции. Если возникают сомнения в безопасности товара, лучше отказаться от покупки и выбрать продукцию в официальных торговых точках.