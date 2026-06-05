Врач перечислил порядок действий при укусе животного

При серьезной травме (например, с сильной кровопотерей) следует вызвать скорую помощь. Наиболее опасным является локализация на голове, лице, шее, кисти, пальцах рук и ног, гениталиях, при таких укусах вводится не только вакцина против бешенства, но и иммуноглобулин, отметил Козырев.