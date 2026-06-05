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Врач перечислил порядок действий при укусе животного

Врач Козырев: при укусе собаки нужно промыть рану и обратиться в травмпункт.

Источник: Комсомольская правда

Ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев рассказал aif.ru, как правильно действовать в случае нападения собаки. По его словам, все зависит от тяжести полученных повреждений.

«Прежде всего рекомендуется промыть рану большим количеством воды, по возможности с мылом, и обработать антисептиком края раны, а потом как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — сказал медик.

При серьезной травме (например, с сильной кровопотерей) следует вызвать скорую помощь. Наиболее опасным является локализация на голове, лице, шее, кисти, пальцах рук и ног, гениталиях, при таких укусах вводится не только вакцина против бешенства, но и иммуноглобулин, отметил Козырев.

RT сообщил, что, по данным Роспотребнадзора, свыше 2,7 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. А с начала сезона в больницы обратилось более 176 тыс. граждан в связи с укусами клещей.