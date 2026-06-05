Что можно и нельзя делать в день Леонтия 5 июня на Левона Огуречника

Православная церковь 5 июня вспоминает святого Леонтия. В народе празднуют день Левона Огуречника. С названной даты начинались сезонные работы.
Что нельзя делать 5 июня.
Не рекомендуется наблюдать за тем, как работает другой человек. Подобное, как считается, может привести к финансовым сложностям. Нельзя заниматься ремонтом. Предки верили, что это приведет к травме. А еще не следует ссориться с родными и близкими.
Что можно делать 5 июня.
По традиции, 5 июня было принято заниматься сезонными работами. Как правило, высаживали огурцы как на грядки, так и в парники.
Согласно приметам, на дождь указывает трава, которая сильно пахнет. В том случае, если жаркая погода, то зима окажется снежной.
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