Что можно, а что нельзя делать в День Левона Огуречника 5 июня 2026 года

Святитель Леонтий Ростовский остался в истории как один из великих первостроителей русской духовности. Он стоял у истоков той веры, которая через века дошла до нас. Его жизнь — это яркая иллюстрация евангельских слов: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Умерщвленный язычниками, он воскрес в памяти Церкви и своими нетленными мощами и чудесами продолжает проповедовать Христа уже почти тысячу лет. Именно в этом и заключается суть святости — стать проводником Божественной благодати для всех, кто ищет спасения.