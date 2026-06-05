День полевых цветов и День популярных заблуждений: какие праздники отмечают в России и мире 5 июня

День солнечных зайчиков — неофициальный праздник, который посвящен оптическому явлению — отражению солнечных лучей от зеркальных или блестящих поверхностей. Это праздник для детей, во время которого они не только «ловят» пятна света, но и принимают участие в различных конкурсах, играх и соревнованиях. В этот день также проводятся мероприятия, на которых читаются стихи и рассказы о солнечных зайчиках.