«Марафон зеленых дел» начнется в День эколога и продлится до Дня России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Движение «Экосистема» запускает всероссийский «Марафон зеленых дел» в рамках празднования Дня эколога. Он объединит экологические инициативы по всей стране и завершится 12 июня, в День России.
«Сегодня экологическая повестка становится по-настоящему объединяющей. “Марафон зеленых дел” — это возможность для каждого человека внести личный вклад в сохранение природы, благоустройство территорий и развитие экологической культуры. Мы рассчитываем, что акция объединит сотни тысяч участников по всей стране и станет одним из ключевых экологических событий этого лета», — заявил председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев, чьи слова приводятся в сообщении.
«Марафон зеленых дел» объединит федеральные и региональные экологические инициативы, а также станет частью программы общественной поддержки национального проекта «Экологическое благополучие» #ЗеленаяСмена. По всей стране пройдут экологические акции и будут организованы специальные тематические форматы. Жители смогут присоединиться к акциям по сбору макулатуры «Бумбатл», старт которой будет дан в День эколога; принять участие в уборке береговых линий и благоустройстве прибрежных территорий в рамках акции «Вода России», высадке деревьев и экологическим мероприятиям международной акции «Сад памяти».
Все мероприятия марафона будут размещены на едином портале экологических инициатив Экологироссии.рф, где жители смогут найти ближайшие активности, зарегистрироваться для участия, присоединиться к командам, получить именной сертификат участника, а также заработать волонтерские часы и экобаллы.
По итогам акции будет сформирован рейтинг активности регионов, который учтет количество проведенных мероприятий, вовлеченность жителей, охват муниципальных образований и информационную активность в СМИ и социальных сетях.
Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» создано в мае 2023 года. Движение ведет деятельность по семи ключевым направлениям в поддержку нацпроектов «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети»: экологическое просвещение, социальная экология, экологическое волонтерство, лес и климат, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес, международная кооперация. Сегодня «Экосистема» работает в 88 регионах и объединяет более 40 тыс. волонтеров. Главная цель движения — формирование эколого-патриотического мышления через любовь к Родине и ответственное отношение к природе.