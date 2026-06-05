«Марафон зеленых дел» начнется в День эколога и продлится до Дня России

«Марафон зеленых дел» объединит федеральные и региональные экологические инициативы, а также станет частью программы общественной поддержки национального проекта «Экологическое благополучие» #ЗеленаяСмена. По всей стране пройдут экологические акции и будут организованы специальные тематические форматы. Жители смогут присоединиться к акциям по сбору макулатуры «Бумбатл», старт которой будет дан в День эколога; принять участие в уборке береговых линий и благоустройстве прибрежных территорий в рамках акции «Вода России», высадке деревьев и экологическим мероприятиям международной акции «Сад памяти».