Сборная России по футболу в Волгограде проведет матч с командой Буркина-Фасо

В Волгограде россияне сыграют уже в четвертый раз после того, как к чемпионату мира 2018 года там была построена новая арена. До этого город в 2002 году принимал отборочный матч к чемпионату Европы в Португалии с албанцами, который завершился победой россиян (4:1). После появления новой арены сборная России сыграла на ней в ноябре 2023 года с кубинцами (8:0), в ноябре 2024-го — с командой Сирии (4:0), в октябре 2025-го — со сборной Ирана (2:1). Средняя посещаемость тех трех матчей составила почти 40 тыс. человек, а на игру с иранцами пришло даже больше людей, чем на проходивший в городе на Волге матч чемпионата мира между командами Польши и Японии — 42 387 болельщиков.