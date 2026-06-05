Сборная России по футболу в Волгограде проведет матч с командой Буркина-Фасо

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в Волгограде впервые сыграют товарищеский матч против команды Буркина-Фасо. Африканская команда к этому матчу готовилась в городе около недели.
Игра станет второй для россиян в рамках нынешнего сбора и при этом не последней — 9 июня сборной предстоит домашний матч в Калининграде с соперниками из Тринидада и Тобаго. Первый поединок в рамках нынешнего этапа подготовки завершился поражением в Каире от египтян (0:1). Тогда россияне нанесли всего один удар в створ ворот и только во втором тайме. Команда Валерия Карпина не сумела выиграть и забить во втором матче подряд после мартовской нулевой ничьей с малийцами.
К матчу с буркинийцами россияне подошли с рядом изменений в составе. В Новогорске и потом в Волгограде в сборной отсутствовали игравшие в Каире вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, защитник «Зенита» Игорь Дивеев, вышедший на замену полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас и так и не появившийся на поле игрок обороны «Спартака» Даниил Денисов. Отъезд Агкацева был запланирован, учитывая, что в сборной сейчас три голкипера: Александр Максименко из «Спартака», Антон Митрюшкин из «Локомотива» и ставший чемпионом страны в составе «Зенита» Денис Адамов.
Карпукас участвовал в сборе до приезда в команду игроков «Спартака» и «Краснодара», выступавших в суперфинале Кубка России, а потом покинул сборную из-за операции на носу. Дивеев получил повреждение в игре в Каире, а Денисову не удалось вылечить больное плечо. Тренерский штаб также отпустил из команды Константина Тюкавина, учитывая его функциональное состояние. По словам Карпина, динамовец, который отъезжал из сборной на мероприятие клуба в рамках Петербургского международного экономического форума, был готов сыграть всего 15 минут, и до Волгограда футболист так и не доехал.
Карпин уже анонсировал возможное появление на поле «Волгоград-Арены» футболиста молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, который в игре с египтянами находился в заявке. Выход на поле в игре с командой Буркина-Фасо станет дебютом Ибрагимова в национальной сборной России, хотя до этого он выступал за юношеские команды Англии.
Чемпион Германии и игрок «Ахмата» с паспортом РФ.
В Волгограде россияне сыграют уже в четвертый раз после того, как к чемпионату мира 2018 года там была построена новая арена. До этого город в 2002 году принимал отборочный матч к чемпионату Европы в Португалии с албанцами, который завершился победой россиян (4:1). После появления новой арены сборная России сыграла на ней в ноябре 2023 года с кубинцами (8:0), в ноябре 2024-го — с командой Сирии (4:0), в октябре 2025-го — со сборной Ирана (2:1). Средняя посещаемость тех трех матчей составила почти 40 тыс. человек, а на игру с иранцами пришло даже больше людей, чем на проходивший в городе на Волге матч чемпионата мира между командами Польши и Японии — 42 387 болельщиков.
Сборная Буркина-Фасо, что не совсем обычно в данной ситуации, прилетела в Волгоград еще в самом конце мая и провела в городе почти неделю. Интересно, что африканские футболисты толком не ознакомились с местными достопримечательностями — главный тренер Амир Абду подчеркнул, что его команда приехала сюда не отдыхать и не тратить время на туристические прогулки. Команда занималась на тренировочном поле, которое использует местный «Ротор».
Главной звездой буркинийцев является защитник Эдмон Тапсоба, который в 2024 году с «Байером» стал чемпионом Германии. Есть в команде и выступающий в Российской премьер-лиге Мохамед Конате, который является игроком грозненского «Ахмата». Он играет в России с 2019 года (с годичным перерывом в сезоне-2024/25), женился на россиянке и принял гражданство РФ.
В рейтинге Международной федерации футбола буркинийцы располагаются на 62-м месте, россияне — на 36-м.