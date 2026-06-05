Экспортный потенциал и биотехнологии будущего: Институт полиомиелита локализует производство вакцин в Калужской области

Документ подписали губернатор Владислав Шапша и и. о. гендиректора института Айдар Ишмухаметов. На церемонии присутствовали замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секеринский, а также замглавы Российского научного фонда (РНФ) Елена Попова. Проект реализуется при активной поддержке Минобрнауки. Институт Чумакова — единственный в России производитель живых вакцин против полиомиелита и единственный отечественный поставщик ВОЗ и UNICEF. В марте он выиграл грант им. Е. П. Велихова от РНФ (конкурс проводился по инициативе Президента) на создание инновационной платформы для синтеза рекомбинантных белков в растительной системе.