Трамп определился с планами на Кубу: чего хотят США

«У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным», — сказал американский президент, беседуя с журналистами в Белом доме. Трамп в последнее время неоднократно делал громкие заявления в отношении Гаваны.