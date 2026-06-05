Шестой этап сезона «Формулы-1» стартует в Монако

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Монако — стартует в пятницу.
Безоговорочным лидером в княжество приехал Кими Антонелли из «Мерседеса». 19-летний итальянец выиграл последние четыре гонки и опережает партнера по команде британца Джорджа Расселла уже на 43 очка. На последнем этапе в Канаде на болиде Расселла возникли технические проблемы, из-за чего он вынужден был сойти. Это позволило пилотам «Феррари» монегаску Шарлю Леклеру и британцу Льюису Хэмилтону приблизиться к гонщику «Мерседеса» в личном зачете, они уступают ему 13 и 16 очков соответственно. В преддверии домашнего для Леклера этапа «Феррари» объявила о подписании нового многолетнего контракта с ним.
Гран-при Монако — одна из легендарнейших гонок не только в календаре «Формулы-1», но и во всем автоспорте. Первый старт по узким улочкам Монте-Карло прошел в 1950 году, два года спустя этап в Монако покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство, которое она с тех пор покидала лишь однажды — пять лет назад этап был отменен из-за пандемии коронавируса.
Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре сезона «Формулы-1». Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Больше всех среди действующих пилотов здесь побеждал Хэмилтон — трижды, по два финиша на первом месте у испанца Фернандо Алонсо и нидерландца Макса Ферстаппена, по разу выигрывали мексиканец Серхио Перес, Леклер и британец Ландо Норрис. Рекордсменом является бразилец Айртон Сенна — шесть побед.
Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).