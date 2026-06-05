Восемь мужчин в Нидерландах насиловали женщин без сознания и публиковали видео

В Нидерландах восемь мужчин подозреваются в изнасилованиях и участии в чатах, куда они отправляли видео с пострадавшими женщинами. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило издание Nl Times.
О преступлениях стало известно после того, как сотрудники правоохранительных органов Англии и ФРГ обнаружили в соцсетях закрытые группы. В них мужчины накачивают наркотиками партнерш, насилуют их и публикуют кадры процесса. Также участники обсуждают, какие вещества лучше использовать и прочие детали.
Полицейские установили, что некоторые женщины на видео могут быть датчанками, а авторами роликов — жители Нидерландов.
Полиция установила личности восьми участников этого чата. Самому младшему из них 21 год, самому старшему — 51. На прошлой неделе в их домах провели обыски, но арестовали только четверых. В отношении остальных в настоящее время собирают доказательства.
Пока неизвестно точное количество пострадавших, так как многие в момент съемки были без сознания и могли не знать, что происходит, сказано в статье.
29 мая сообщалось, что путешествие в Рим закончилось для 32-летней колумбийской туристки групповым изнасилованием. Ее похитили, накачали наркотиками и насиловали пятеро мигрантов.