Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители бойцов СВО могут оформить совместный отпуск с военнослужащим

Такое право есть у участников спецоперации, которые получили инвалидность I или II группы после ранения, но продолжили военную службу.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Родители и совершеннолетние дети участников спецоперации получат дополнительную льготу — оформление ежегодного отпуска на работе одновременно с военнослужащим. Соответствующий закон вступает в силу.

Это право есть у участников СВО, которые получили инвалидность I или II группы после ранения, но при этом продолжили военную службу на определенных должностях.

Согласно этому правилу, совместный отпуск смогут оформить бойцы, не состоящие в браке.

Ключевым фактором также является то, что отпуск близкого родственника может длиться столько же, сколько и отпуск военного. Однако в случае превышения его продолжительности предоставление оставшейся части будет происходить без сохранения зарплаты.