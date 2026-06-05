Родители бойцов СВО могут оформить совместный отпуск с военнослужащим

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Родители и совершеннолетние дети участников спецоперации получат дополнительную льготу — оформление ежегодного отпуска на работе одновременно с военнослужащим. Соответствующий закон вступает в силу.
Это право есть у участников СВО, которые получили инвалидность I или II группы после ранения, но при этом продолжили военную службу на определенных должностях.
Согласно этому правилу, совместный отпуск смогут оформить бойцы, не состоящие в браке.
Ключевым фактором также является то, что отпуск близкого родственника может длиться столько же, сколько и отпуск военного. Однако в случае превышения его продолжительности предоставление оставшейся части будет происходить без сохранения зарплаты.