Мирзиёев назвал проект АЭС в Узбекистане не имеющим аналогов в мире

Ранее Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Создание интегрированной АЭС называют флагманским проектом России и Узбекистана. Особенность проекта в том, что на одной площадке впервые построят атомную электростанцию малой и большой мощности. В её состав войдут два энергоблока большой мощности на основе реакторов ВВЭР-1000. Кроме того, проект включает энергоблок с двумя реакторами РИТМ-200Н, каждый мощностью 55 МВт.