Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев назвал проект АЭС в Узбекистане не имеющим аналогов в мире

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал строящуюся в стране атомную электростанцию уникальным проектом. Об этом он заявил в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

«Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович, в мире. Он объединяет последние достижения в области маломодальной атомной генерации и крупной базовой энергетики», — сказал глава Узбекистана.

Ранее Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Создание интегрированной АЭС называют флагманским проектом России и Узбекистана. Особенность проекта в том, что на одной площадке впервые построят атомную электростанцию малой и большой мощности. В её состав войдут два энергоблока большой мощности на основе реакторов ВВЭР-1000. Кроме того, проект включает энергоблок с двумя реакторами РИТМ-200Н, каждый мощностью 55 МВт.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.