Семьям с детьми начали выдавать новую социальную выплату. Кто и как может её получить

Что касается имущества, то можно иметь по одному объекту недвижимости каждого типа: квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок. Причём не важно, какой он площади. А вот если объектов несколько, то тут учитывается суммарная площадь. Для квартир она не должна превышать 24 м кв. на одного человека в семье, для домов — 40 м кв. на человека. Ограничения для земельных участков — 0,25 га в городе или 1 га в селе.