Актёр Шайа Лабаф получил срок после пьяной драки в Новом Орлеане

Ранее сообщалось, что Шайю Лабафа задержали в Новом Орлеане во время празднования Марди Гра после конфликта возле бара. Актёра вывели из заведения по неизвестной причине, а позже рядом произошла стычка. После этого на место приехали медики и полиция. Согласно судебным материалам, Лабафа арестовали и предъявили ему два обвинения в нанесении побоев.