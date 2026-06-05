Румынская гимнастка Войня избила своего парня

По информации источника, Котилран отказался провести время с гимнасткой, что разозлило ее. Спортсменка ударила его несколько раз кулаком по лицу, в то время как гимнаст не сопротивлялся. Отмечается, что в спортивном комплексе, где произошел инцидент, установлены видеокамеры.