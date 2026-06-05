Румынская гимнастка Войня избила своего парня

БУХАРЕСТ, 5 июня. /ТАСС/. Призер чемпионатов Европы по спортивной гимнастике Сабрина Войня обвиняется в избиении своего молодого человека — члена мужской сборной Румынии Щербана Котилрана. Об этом сообщает портал Golazo.
По информации источника, Котилран отказался провести время с гимнасткой, что разозлило ее. Спортсменка ударила его несколько раз кулаком по лицу, в то время как гимнаст не сопротивлялся. Отмечается, что в спортивном комплексе, где произошел инцидент, установлены видеокамеры.
Пострадавший обратился в Национальный институт судебной медицины и подал заявление в полицию. Он ждет выдачи судебно-медицинского заключения, после чего решит, какие дальнейшие шаги предпринять.
«Мы не терпим подобного поведения, противоречащего ценностям спорта и принципам уважения, которые мы пропагандируем. Мы понимаем, что в компетентные органы были поданы жалобы, и мы ожидаем более подробной информации», — сказал президент Румынской федерации гимнастики Иоан Сучиу.
Войне 19 лет. Она завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионатах Европы.