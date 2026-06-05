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Матвиенко предложила подумать о создании служб знакомств на предприятиях

Такой формат общения мог стать бы безопасной альтернативой существующим в интернете сайтам знакомств.

Источник: AmurMedia

«Службы знакомств» на предприятиях могли бы стать безопасной альтернативой существующим в интернете сайтам знакомств. Об этом 4 июня, выступая на площадке «Золотой стандарт корпоративной демографии» в рамках ПМЭФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня ситуация такова, что можно познакомиться только в интернете. А знакомство в интернете — это небезопасная вещь. Раньше [были] вечера на предприятиях, коллективные соревнования, разные мероприятия, на которые приглашают сотрудников, вот там и химия начинается, и знакомство, и замужество. И на это обратить внимание, помогать женщинам, мужчинам искать друг друга. Подумать о такой службе знакомств в хорошем смысле этого слова», — цитирует Матвиенко ТАСС (16+).

Председатель Совфеда указала на то, что сейчас можно познакомиться только в интернете, а знакомство в интернете — небезопасная вещь.

Петербургский международный экономический форум, одно из самых масштабных событий в деловой сфере, проходит с 3 по 6 июня. Его главной темой является «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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