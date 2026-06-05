Матвиенко предложила подумать о создании служб знакомств на предприятиях

«Сегодня ситуация такова, что можно познакомиться только в интернете. А знакомство в интернете — это небезопасная вещь. Раньше [были] вечера на предприятиях, коллективные соревнования, разные мероприятия, на которые приглашают сотрудников, вот там и химия начинается, и знакомство, и замужество. И на это обратить внимание, помогать женщинам, мужчинам искать друг друга. Подумать о такой службе знакомств в хорошем смысле этого слова», — цитирует Матвиенко ТАСС (16+).