В Хабаровском крае 38 млрд рублей направили на экологические проекты

В Хабаровском крае предприятия в этом году направили на экологические программы и проекты более 38 млрд рублей. О том, как регион совмещает развитие промышленности и снижение вредных выбросов, губернатор Дмитрий Демешин рассказал после обсуждений на полях ПМЭФ.
С 2025 года ключевым инструментом экологической политики в регионе стал нацпроект «Экологическое благополучие». На форуме эту тему обсуждали с представителями федеральных ведомств, главами регионов, экспертами и бизнес-сообществом. Главный вопрос — как развивать экономику так, чтобы промышленный рост не ухудшал качество жизни людей.
В федеральный проект «Чистый воздух» вошли Комсомольск-на-Амуре и рабочий посёлок Чегдомын. В этих территориях выявили 37 источников загрязнения, а для 19 компаний установили квоты. Цель уже обозначена — к 2036 году снизить выбросы вдвое по сравнению с уровнем 2020 года, планы модернизации подготовлены.
«Мы выявили 37 источников загрязнения, для 19 компаний установлены квоты. Цель — к 2036 году снизить выбросы вдвое по сравнению с 2020-м», — сообщил Дмитрий Демешин.
Отдельное направление — газификация Комсомольска-на-Амуре. С 2028 года в городе планируют ввести дополнительные выплаты по проекту «Чистый воздух», чтобы помочь перевести на газ около 1 600 частных домов. Власти рассчитывают, что это позволит серьёзно сократить вредные выбросы в жилом секторе.
Губернатор отметил, что крупные предприятия края всё активнее включаются в экологическую повестку. Среди лучших практик он назвал проекты железнодорожников, угольщиков, энергетиков, портовых и горнодобывающих компаний. Для региона это уже не разовая природоохранная акция, а долгосрочная работа — от модернизации производств до перехода частного сектора на более чистое топливо.