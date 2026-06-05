В Хабаровском крае 38 млрд рублей направили на экологические проекты

Губернатор отметил, что крупные предприятия края всё активнее включаются в экологическую повестку. Среди лучших практик он назвал проекты железнодорожников, угольщиков, энергетиков, портовых и горнодобывающих компаний. Для региона это уже не разовая природоохранная акция, а долгосрочная работа — от модернизации производств до перехода частного сектора на более чистое топливо.