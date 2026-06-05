Сбежал в Израиль, но долги настигли: за что Чубайсу срезали пенсию с 450 тыс. до 19

Сам Анатолий Борисович с женой живёт в Израиле. Специальную военную операцию России на Украине Анатолий Чубайс встретил в должности специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями. Спустя месяц после начала СВО российские СМИ опубликовали сообщение об отставке Чубайса. Бывшего представителя к этому моменту уже не было в России: днём ранее — 22 марта — человека, похожего на Чубайса, сфотографировали стоящим в очереди к одному из банкоматов в Стамбуле. Похоже, «отец приватизации» так стремился уехать подальше от России, что не жалел ни своих должностей, ни собственности. В конце апреля появилась информация, что беглец добровольно покинул состав совета директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод».