Путин: РФ готова разрабатывать новые виды оружия совместно с Индией

Россия выразила готовность расширять военно-техническое сотрудничество с Индией, включая совместную разработку перспективных образцов вооружений. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам российского лидера, ранее Москве предлагалось реализовать совместный проект по созданию и производству истребителя пятого поколения Су-57. Однако на тот момент индийская сторона предпочла занять выжидательную позицию, в результате чего разработка самолета была завершена Россией самостоятельно.
Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству с Индией в сфере высокотехнологичных вооружений. Это касается как поставок и дальнейшего развития авиационной техники, так и совместной работы над современными системами противовоздушной обороны.
Ранее Путин заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ о наличии у РФ и Казахстана находить компромиссы.