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В России могут ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных

Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«К сожалению, проблема незаконного содержания, отлова и торговли редкими животными в России остается достаточно острой», — сказала она. В первую очередь, актуальным остается вопрос содержания в неволе видов, запрещенных к содержанию, в первую очередь, диких кошек, медведей и приматов.

По словам Радионовой, за 2021−2025 годы по результатам проверок территориальных органов Росприроднадзора, а также на основании материалов, направленных в суды, конфисковано 97 животных. Кроме того, органы ФТС, ФСБ и МВД регулярно изымают и конфискуют как живых животных, так и их дериваты при незаконной добыче, транспортировке и попытках вывоза животных за пределы страны.

«Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер», — подчеркнула глава ведомства.

Росприроднадзор направил в адрес Минприроды России предложения по совершенствованию законодательства, в том числе, по введению запрета на продажу животных, запрещенных к содержанию, указала Радионова.