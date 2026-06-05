В России могут ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных

По словам Радионовой, за 2021−2025 годы по результатам проверок территориальных органов Росприроднадзора, а также на основании материалов, направленных в суды, конфисковано 97 животных. Кроме того, органы ФТС, ФСБ и МВД регулярно изымают и конфискуют как живых животных, так и их дериваты при незаконной добыче, транспортировке и попытках вывоза животных за пределы страны.