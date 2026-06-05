«Известия» возглавили рейтинг СМИ в «Дзене» за май

Ранее Life.ru вошёл в число номинантов IV Национальной премии «Бренд года в России 2026». Организаторы объявили первых 60 претендентов на победу и разделили их на высшую и первую лиги. Исполнительный директор премии Ольга Маркелова отметила, что эксперты обращали внимание на скорость реакции брендов на изменения и их соответствие ожиданиям российских потребителей. Среди претендентов высшей лиги представлены производители медицинской техники, товаров для сна, детского питания, бытовой химии, а также интернет-СМИ, включая Life.ru, Super.ru и «Чемпионат.com». Приём заявок на второй этап продолжается, победителей назовут в Москве в ноябре.