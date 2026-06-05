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Отец Ольги Погодиной умер на 40-й день после смерти ее мужа Алексея Пиманова

В семье актрисы Ольги Погодиной произошла еще одна трагедия. На 40-й день после смерти ее мужа, журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, скончался ее отец. О произошедшем рассказал народный артист РФ Эдгард Запашный.

В семье актрисы Ольги Погодиной произошла еще одна трагедия. На 40-й день после смерти ее мужа, журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, скончался ее отец. О произошедшем рассказал народный артист РФ Эдгард Запашный.

По его словам, известие стало тяжелым ударом для семьи артистки.

— Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств, — заявил он в беседе с изданием News.ru.

Дрессировщик признался, что до сих пор не может смириться со смертью Пиманова, которого считал близким другом. Он назвал его большим профессионалом, патриотом и человеком, который был примером для многих.

Ранее приемная дочь Алексея Пиманова Дарья поделилась своими переживаниями по случаю 40-го дня со смерти отца. Она призналась, что ей по-прежнему трудно поверить в произошедшее.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Ольга Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт. По словам Сергея Комарова, оператора-постановщика программы «Человек и закон», которую Пиманов вел на протяжении 25 лет, он никогда не жаловался на здоровье и вел очень спортивный образ жизни.