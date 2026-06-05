5 июня в календаре: Всемирный день охраны окружающей среды, день полевых цветов и эколога

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.
Леонтий Коноплянник.
Святой Леонтий, память которого отмечается в этот день, жил в 12 веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Леонтий был хорошо образован и начитан, с молодых лет чувствовал влечение к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял постриг. Вернувшись из Царьграда, Леонтий был рукоположен в епископа. В Ростове он боролся за христианскую веру, но встретил большое сопротивление. О кончине Леонтия имеются разные сведения: по одной версии он скончался в мире, по другой — был убит толпой язычников.
На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей.
Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо».
Коноплю почитали в народе как крайне полезное растение: из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, использовали их в народной медицине. О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка»; «Коноплю сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, то конопли долги».
События.
1706 год — в Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
1744 год — в Петербурге основана первая в России Фарфоровая мануфактура.
1783 год — во Франции на высоту 1800 метров поднялся первый в мире воздушный шар.
1851 год — в США начал печататься роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (12+).
1881 год — основано Русское хирургическое общество имени Н. И. Пирогова.
1897 год — в Петербурге началось строительство крейсера «Аврора».
1909 год — в Петербурге освящен и торжественно открыт памятник Александру III.
1931 год — в СССР основана Государственная служба карантина растений.
1940 год — в США состоялась презентация первых шин из синтетической резины.
1954 год — состоялось открытие Московского театра эстрады.
1977 год — выпущен первый персональный компьютер Apple II.
1981 год — зарегистрирована новая болезнь — СПИД.
1988 год — русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси.
1998 год — начал работать Open Directory Project (DMOZ).
1999 год — футбольный матч Франция — Россия: в отборочном матче Евро-2000 россияне сенсационно обыграли чемпионов мира на «Стад де Франс» со счётом 3:2.
2000 год — число жертв землетрясения в Индонезии превысило 50 человек.
2006 год — Сербия провозгласила независимость.
2009 год — суд Калифорнии вынес смертный приговор Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов.
2017 год — Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром.
2022 год — конституционный референдум в Казахстане.
В этот день родились.
Жозеф Турнефор (1656 — 1708 г.), французский ботаник.
Томас Чиппендейл (1718 — 1779 г.), английский мастер мебельного искусства.
Иван Ганнибал (1737 — 1801 г.), русский военачальник, крупный военный деятель России.
Петр Клодт (1805 — 1867 г.), русский скульптор.
Сергей Аммосов (1837 — 1886 г.), русский живописец-пейзажист, передвижник.
Федерико Гарсиа Лорка (1898 — 1936 г.), испанский поэт и драматург.
Деннис Габор (1900 — 1979 г.), венгерский физик, основоположник голографии, Нобелевский лауреат.
Барбара Брыльска (1941 г.), польская актриса театра и кино.
Татьяна Покровская (1950 г.), советский и российский тренер по синхронному плаванию, Герой Труда РФ.
Юрий Вяземский (1951 г.), советский и российский писатель, философ, телеведущий, профессор.
Елена Воробей (1968 г.), российская актриса эстрады, кино и телевидения, пародистка.
Валдис Пельш (1968 г.), российский музыкант, шоумен, телеведущий, режиссёр и продюсер.
Юлия Липницкая (1998 г.), российская фигуристка, олимпийская чемпионка.
Аделия Петросян (2007 г.), российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр.
Народные приметы.
Боярышник цветет обильно — к суровой зиме. Хрущи и другие жуки резво летают с жужжанием — к солнечному теплому дню. Массовое появление оводов — к урожаю огурцов. Лето бурное — зима с метелями. Трава поутру сильнее обычного пахнет — быть дождю. Пчелки роем вокруг рябины цветущей вьются — завтра будет ясная погода. Много муравьев вокруг муравейника — погода будет хорошая. Обильный цвет рябины — быть урожаю конопли. Тусклый Млечный Путь-к сырой погоде, и наоборот. Роса после дождя быстро пропадает — к улучшению погоды. Цветки акации белой (робинии) раскрыли лепестки пошире, на дне венчиков появились блестящие капельки нектара-к близкой непогоде. Листья клевера лугового опустились, сложились в зонтик, прикрыв склонившиеся цветочные головки — к дождю. Если рассаду капусты белокочанной, высаженной в открытый грунт, приходится поливать больше обычного, то начало июля простоит сырым, и наоборот. Мошки да комары столбом вьются — к хорошей погоде. У калины пышные цветы — конопля вырастет высокая. Горлица заворковала — пора на полях коноплю сеять. Восход Солнца сопровождается духотой — жди ненастья. На Леонтия заканчивай посадку огурцов.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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