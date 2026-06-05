5 июня в календаре: Всемирный день охраны окружающей среды, день полевых цветов и эколога

Святой Леонтий, память которого отмечается в этот день, жил в 12 веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Леонтий был хорошо образован и начитан, с молодых лет чувствовал влечение к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял постриг. Вернувшись из Царьграда, Леонтий был рукоположен в епископа. В Ростове он боролся за христианскую веру, но встретил большое сопротивление. О кончине Леонтия имеются разные сведения: по одной версии он скончался в мире, по другой — был убит толпой язычников.