Минэнерго Сербии сообщило о продлении контракта на поставки газа из РФ

«Сегодня в Санкт-Петербурге я посетила штаб-квартиру “Газпрома” и обсудила с Алексеем Миллером ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Мы подтвердили продление действующего соглашения о поставках газа ещё на три месяца после 30 июня, тем самым обеспечив стабильные, надёжные и доступные поставки для наших граждан и промышленности», — написала Джедович-Ханданович в соцсетях.