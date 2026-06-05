Минэнерго Сербии сообщило о продлении контракта на поставки газа из РФ

По её словам, стороны обсудили ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Министр отметила, что продление соглашения должно обеспечить стабильные поставки газа для граждан и промышленности.
«Сегодня в Санкт-Петербурге я посетила штаб-квартиру “Газпрома” и обсудила с Алексеем Миллером ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Мы подтвердили продление действующего соглашения о поставках газа ещё на три месяца после 30 июня, тем самым обеспечив стабильные, надёжные и доступные поставки для наших граждан и промышленности», — написала Джедович-Ханданович в соцсетях.
Действующий контракт истекал 30 июня. После продления он будет действовать до конца сентября.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. По его словам, Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля на китайский рынок. Путин подчеркнул, что Москва готова и дальше надёжно обеспечивать поставки всех этих видов топлива.
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