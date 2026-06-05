Анатолий Руденко показал фото с супругой Еленой Дудиной и подросшим сыном

Актер Анатолий Руденко опубликовал в соцсети фото с супругой Еленой Дудиной и сыном. Он сообщил подписчикам, что путешествует с семьей по стране, сейчас они отдыхают в Анапе.
— Добрались до отеля. Спа и релакс. Место для купания я занял первым, — подписал артист пост с иронией.
Супруги во второй раз стали родителями 13 октября прошлого года. О беременности актрисы стало известно в июле 2025 года. Она сама объявила об этом в социальных сетях, признавшись поклонникам, что они с супругом мечтали о пополнении в семье. Сына они назвали Леоном.
На днях жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила на своей странице в соцсети домашний снимок с сыном и дочерью. Она сняла момент, как шестилетний Ваган играл с двухлетней сестрой Матильдой на ковре.
В мае Татьяна Брухунова уехала в Петербург. Она периодически приезжает в Северную столицу, где у их семьи есть квартира в центре города. Супруга артиста взяла с собой в поездку дочь Матильду. Блогер сняла девочку сидящей на подоконнике с видом на город.