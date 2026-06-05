Анатолий Руденко показал фото с супругой Еленой Дудиной и подросшим сыном

Супруги во второй раз стали родителями 13 октября прошлого года. О беременности актрисы стало известно в июле 2025 года. Она сама объявила об этом в социальных сетях, признавшись поклонникам, что они с супругом мечтали о пополнении в семье. Сына они назвали Леоном.