Прощай, школа: лучшие поздравления на выпускной 2026 для всех

«Дорогие наши любимые дети! Вот и прозвенел последний звонок. Вам пора входить во взрослую жизнь. Пусть это будет нелегко, мы желаем выбрать правильный жизненный путь. Путь в счастливую, насыщенную яркими событиями жизнь. Всегда поступайте так, как мы вас учили, как учила вас школа. Школьный аттестат — это ваша путёвка в жизнь. Постарайтесь сделать так, чтобы не упустить шанс сделать свою жизнь счастливой».