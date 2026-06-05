Глава общества «Знание»: российские лекторы сталкиваются с давлением за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Многие российские лекторы сталкиваются в недружественных странах с давлением, а санкционные ограничения осложняют им работу за рубежом. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, комментируя нахождение в польской тюрьме археолога Александра Бутягина.
«Очень многие из лекторов сталкиваются с давлением, возникают трудности с пересечением границ, санкционные ограничения осложняют им работу за рубежом. Оно даже звучит вроде как спокойно, а на самом деле за этим очень много деталей. Собственно, и наши лауреаты [премии “Знания”] тоже зачастую не могут приехать в Россию в силу того, что возникают в последний момент санкционные истории и множество угроз», — сказал Древаль.
Он отметил, что «апогеем абсурда» является Европа. «Там менее безопасно. С другой стороны, и там очень много людей, которые нас поддерживают. Поддерживают не в смысле политическом, я даже не затрагиваю этот вопрос, а в смысле они хотят говорить правду, хотят слушать правду, хотят обсуждать, уважают Россию, гордятся общей историей, помнят, как мы вместе освобождали Европу от нацизма. И это же невозможно вычеркнуть», — подчеркнул глава просветительской организации.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.