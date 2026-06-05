Глава общества «Знание»: российские лекторы сталкиваются с давлением за рубежом

«Очень многие из лекторов сталкиваются с давлением, возникают трудности с пересечением границ, санкционные ограничения осложняют им работу за рубежом. Оно даже звучит вроде как спокойно, а на самом деле за этим очень много деталей. Собственно, и наши лауреаты [премии “Знания”] тоже зачастую не могут приехать в Россию в силу того, что возникают в последний момент санкционные истории и множество угроз», — сказал Древаль.