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Охотник за НЛО из Пентагона сделал сенсационное заявление о внеземной жизни

Охотник за инопланетянами из Пентагона Стрэттон опубликует мемуары, которые обещают произвести эффект бомбы.

Источник: Аргументы и факты

Охотник за инопланетянами из Пентагона Джей Стрэттон утверждает, что лично видел внеземные космические корабли и тела инопланетян. В настоящее время он завершает работу над мемуарами, которые обещают произвести эффект разорвавшейся бомбы в научном сообществе.

Стрэттон, который в течение 16 лет координировал официальные расследования НЛО от имени правительства США, уже вызвал широкий резонанс в прошлом году, приняв участие в документальном фильме «Эпоха раскрытия».

В откровенном интервью он подчеркнул: «Я видел своими собственными глазами корабли, созданные не людьми, и существ, не являющихся людьми».

Теперь в своей новой книге под названием «Из тени: раскрытие тайн нечеловеческого разума» Стрэттон намерен раскрыть ещё больше секретов, связанных с инопланетной жизнью.

Издательство HarperCollins намекает, что книга предоставит неопровержимые доказательства того, что власти США десятилетиями скрывали от общественности информацию о контакте с внеземными цивилизациями.

При этом ранее руководитель NASA Джаред Айзекман заявлял, что агентство не располагает задокументированными данными о крушениях инопланетных космических аппаратов или останках внеземных существ.

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