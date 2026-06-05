Охотник за НЛО из Пентагона сделал сенсационное заявление о внеземной жизни

Охотник за инопланетянами из Пентагона Джей Стрэттон утверждает, что лично видел внеземные космические корабли и тела инопланетян. В настоящее время он завершает работу над мемуарами, которые обещают произвести эффект разорвавшейся бомбы в научном сообществе.