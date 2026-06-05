Замсекретаря СБ РФ сообщил, когда пройдет международная неделя «Народы России»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Международная неделя «Народы России», указ о проведении которой подписал президент РФ Владимир Путин, намечена на конец октября — начало ноября на площадках в Москве и регионах страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов на полях ПМЭФ.
«Проведение международной недели планируется ориентировочно на конец октября — начало ноября. Она пройдет в Москве на нескольких площадках. Сейчас площадки отбираются», — сказал Шевцов. По его словам, некоторые мероприятия состоятся в регионах РФ, их организацией занимается общество «Знание».
Замсекретаря СБ пока не стал более подробно говорить о планах международной недели, поскольку «архитектура пока только формируется». «Мы будем работать вместе с министерствами, ведомствами, общественными организациями», — пояснил он. Однако Шевцов уверен: «Это будет еще более масштабное мероприятие, чем в прошлом году». Международный форум «Народы России и СНГ» проходил в Москве с 31 октября по 5 ноября 2025 года.
1 июня глава государства подписал указ о проведении международной недели «Народы России», которая будет проходить ежегодно для укрепления единства многонационального народа страны и развития международного гуманитарного сотрудничества. На аппарат Совета безопасности РФ возложена координация подготовки и проведения этого мероприятия.
Ранее секретарь СБ РФ Сергей Шойгу обещал, что предстоящая международная неделя станет одним из самых ярких и душевных мероприятий 2026 года, а ее лейтмотивом будет сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.