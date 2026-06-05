Замсекретаря СБ РФ сообщил, когда пройдет международная неделя «Народы России»

Замсекретаря СБ пока не стал более подробно говорить о планах международной недели, поскольку «архитектура пока только формируется». «Мы будем работать вместе с министерствами, ведомствами, общественными организациями», — пояснил он. Однако Шевцов уверен: «Это будет еще более масштабное мероприятие, чем в прошлом году». Международный форум «Народы России и СНГ» проходил в Москве с 31 октября по 5 ноября 2025 года.